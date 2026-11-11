Политолог назвал опасность для Украины выхода из переговорного процесса Самонкин: отказ Украины от переговоров лишит ее защиты от притязаний Польши

Москва11 ноя Вести.Отказ Украины от переговоров с РФ может оставить ее без защиты от территориальных претензий Польши. На это указал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Киев, как отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru, рассчитывает переломить ситуацию за счет поддержки демократов, которые победили на выборах в американский Конгресс.

Киев участвует в переговорах, в которых участвовать совсем не хочет. Дело в том, что если мирный процесс будет полностью остановлен, Украина прекратит свое существование как независимое государство. Учитывая, что западные соседи, в частности Польша, после недавнего краковского теракта еще больше озлоблены на ВСУ, они используют образ террориста в качестве агента украинских спецслужб сказал Самонкин

Он добавил, что сейчас в Польше говорят о неизбежности выдворения с территорий близлежащих городов "всех оголтелых неонацистов и беженцев".

Это свидетельствует о необходимости нового исторического раздела Украины, который станет уже четвертым в истории указал Самонкин

Страны Запада, как заметил политолог, используют Украину в качестве инструмента для ослабления РФ. По мнению Самонкина, когда они осознают, что боевики ВСУ больше не могут вести боевые действия, а власти Киева откажутся от переговоров, Польше станет проще разделить Украину, забрав себе часть ее территорий.

5 ноября стало известно, что трех украинцев и сотрудницу кадрового агентства судят в польском городе Радом за торговлю людьми и принуждение к рабскому труду. По информации портала Radom24, граждане Украины координировали и контролировали работу колумбийцев на радомском предприятии.

До этого польском городе Ярослав местные жители вышли на протест с призывами усилить миграционную политику после того, как украинец убил священника в Бенедиктинском аббатстве.