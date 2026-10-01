Политолог назвал сроки готовности Запада к прямому конфликту с КНР и РФ Политолог Евстафьев: Запад готовится к крупной войне с Китаем и Россией

Москва1 окт Вести.В течение ближайших трех лет западные силы планируют подготовится к крупной региональной войне с Китаем и Россией. Такое мнение озвучил политолог Дмитрий Евстафьев в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести"

По оценке эксперта, "объединенный Запад" сейчас ориентирован не на долгосрочный мир, а на краткосрочную передышку. За этот период он хочет "привести в порядок" активы союзников.

Надо просто открыть их планы, никто же ничего не скрывает. У них написано, раньше было 2027-2028, да? Сейчас, как принято говорить, сдвинулось вправо — на 2029-2031. Вот вам и эти три года. Через три года с некоторым зазором они должны быть готовы к большой, крупной региональной войне, которую можно вести в современном мире только против двух государств. Но, правда, не одновременно, а последовательно: против России и против Китайской Народной Республики... Но нет сил, которые готовы положить на политический стол идею долгого мира заявил Евстафьев

Он подчеркнул, что в своих расчетах Запад делает ставку на минимизацию роли человека.

Спасибо нашим замечательным американским партнерам, что они очень четко и абсолютно однозначно обозначили свои стратегические цели подготовки к будущей войне с минимальной опорой на человеческий материал. И это говорит о том, что все очень серьезно. Потому что они прекрасно понимают, что тот человеческий материал, который на сегодняшний день у них есть в распоряжении на Западе, к серьезной войне, вероятнее всего, не готов. Поэтому его надо максимально заменить автоматизированными системами, алгоритмами пояснил политолог

Ранее сообщалось о возможной встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Саммит состоится 18–19 ноября.