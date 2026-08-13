Политолог объяснил, почему Украине не нужны вернувшиеся из плена боевики ВСУ Политолог Солонников заявил, что Украине не нужны возвращающиеся пленные ВСУ

Москва13 авг Вести.Украине не нужны возвращающиеся в рамках обмена военнопленные ВСУ, так как Киев считает, что они перевербованы Москвой. Такое мнение высказал ИС "Вести" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Даже возвращающиеся пленные ВСУ на Украину часто Киевом рассматриваются как потенциальные агенты влияния, как люди уже во многом перевербованные Москвой, люди уже окончательно не верящие [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому, и зачем их пускать обратно на Украину? Уже были чудовищные случаи, когда вернувшихся из плена бойцов ВСУ пытали, им эти пленные не нужны, раз они с ними дальше обратно расправляются сказал он

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина провели обмен телами погибших военных по формуле 261 на 24.