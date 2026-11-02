Москва2 ноя Вести.Судьба губернаторских мест в США имеет большое значение, поскольку на выборах президента США правила голосования будут определяться в каждом штате индивидуально. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал журналист, политолог, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Я хочу напомнить, что помимо того, что переизбирается вся нижняя палата и треть Сената, еще 36 губернаторов переизбирается. Вот это очень важный момент. Почему? Потому что избирательное законодательство и все процедуры, которые связаны с выборами, в том числе, кстати, и президентскими, федеральными, которые будут проходить в 2028 году, они регулируются именно штатным законодательством, а не федеральным… Я думаю, именно они будут определять развитие политического процесса во время президентских выборов заявил Ордуханян

По словам эксперта, от позиции властей каждого штата может зависеть, будут ли считаться определенные голоса.

От того, какие будут, так сказать, имплементированы положения в Конституцию каждого штата, фактически будет зависеть от того, как будут голосовать. А во что это выльется? Ну, это выльется в то, что, допустим, один штат будет признавать эти фейковые документы нелегальных мигрантов, а в другом штате этого не будет делаться добавил Ордуханян

Ранее сообщалось, что Белый дом уже в течение нескольких месяцев готовит исполнительные меры в обход американского Конгресса на случай победы демократов на промежуточных выборах.