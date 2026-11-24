Москва24 ноя Вести.Приднестровье – консерва, которую Европа планирует раскупорить после завершения конфликта на Украине, чтобы оставить Россию в условиях конфликта. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Михаил Павлив.

По его словам, есть ряд предпосылок, которые свидетельствуют об этих планах Европы.

Я бы не назвал Приднестровье именно потухшим политическим вулканом. Много предпосылок полагать, что вот эта антироссийская русофобская коалиция европейская готовится продолжать войну против России и к 2030-му году, и после 2030-го года, рассчитывая в идеале декомпозировать Россию. Война украинская, давайте так [скажем], заканчивается. И так или иначе, вот на территории Украины, исторической Малороссии, поражение будет нанесено. Но они ведь не смирятся выразил свое мнение Павлив

Приднестровье – один из комфортных вариантов для Европы, чтобы продолжить конфликт с Россией, считает политолог.

И вот, к сожалению, Приднестровье, как еще несколько потенциальных горячих точек, это такая консерва, именно консерва для них, которую они намерены раскупорить после завершения украинского кризиса или даже на финальной стадии украинского кризиса для того, чтобы оставить Россию в войне, продолжать санкционное давление на Россию, продолжать раскачивать Россию изнутри и извне. В этом смысле изолированное Приднестровье — очень комфортный вариант для них. Поэтому нет, это не затухший вулкан, это именно то консерва, и они готовятся серьезно добавил он

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров призвал власти республики возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию, которые были приостановлены в 2019 году.