Политолог Ваджра: среди украинской элиты только жулики, убийцы и маньяки Политолог Ваджра: конфликт Зеленского и Федорова не изменит ситуацию на Украине

Москва21 июл Вести.Политолог Андрей Ваджра в беседе с MK.RU прокомментировал кадровый кризис в Киеве, разгоревшийся вокруг увольнения экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. По словам эксперта, смена фигур в украинской власти не приведет к переменам, поскольку вся политическая элита страны состоит из "людей-нолей", управляемых извне.

Я думаю, что принципиально ситуация на Украине не изменится, независимо от того, что у них там происходит в политической сфере. Конфликт между Федоровым и Зеленским особо ни на что не повлияет, потому что это фигуры из одной колоды заявил Ваджра

Он пояснил, что Федоров является представителем западных структур, включая компании Palantir и фонды Сороса, и его задача — охранять американские деньги от хищения, что и привело к противостоянию с Зеленским.

Эксперт также обратил внимание на личные качества бывшего министра обороны.

Федоров абсолютно тупой. Это такой маленький, тупой человечек, которого вытащили из провинциальной дыры. <...> Это человек без свойств, без характера, это человек без мозгов. Человек-марионетка сказал он

По словам политолога, Запад рассматривает Федорова как потенциальную замену Зеленскому, поскольку он полностью управляем и лишен собственного мнения.

Характеризуя украинскую правящую верхушку в целом, Ваджра резюмировал, что " сейчас вся элита такая, там других людей нет".

Их и раньше-то не было. А сейчас она вся тотально такая стала: это либо жулики, либо убийцы, либо маньяки отметил политолог

При этом он выразил сомнение, что Зеленского смогут сместить в ближайшее время, так как он сам не уйдет, а западные кураторы не готовы к физическому устранению действующего президента из-за рисков дестабилизации.