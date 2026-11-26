Москва26 нояВести.Изображение культовых зданий без религиозной символики является когнитивным воздействием. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, ведущий программы "Консерватники" на Радио России Андрей Афанасьев.
Это абсолютно точно серьезная когнитивная война, которая ведется против нас, и на нее нужно давать соответствующие ответыподчеркнул он
Ранее думский комитет по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении ответственности за незаконное использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения. В прошлом году стал действовать законопроект о защите религиозных символов. Законодатели предлагают закрепить также ответственность за возможные нарушения принятой нормы.
Афанасьев убежден, что такое решение необходимо.
Мы понимаем, что у нас в государстве есть символы, святыни, к которым нужно соответствующее отношение, соответствующий закон, который их защищает. В последние годы маркетинг, продажи, торговля, социальные сети, индустрия развлечений стали очень активно эксплуатировать религиозные символы, что, конечно, недопустимо. Это профанация. И соответствующий закон должен этому положить конецзаявил он
Политолог подчеркнул, что религиозная символика не должна использоваться в оскорбительном формате.
Символы должны использоваться соответствующим образом, не оскорбляющим их. Другой момент, что некоторые силы пытались специально профанировать или каким-то образом менять наши образы и символы, как то: собор Василия Блаженного без крестов наверху, Кремлевский собор без крестов наверху, памятник "Тысячелетие России" без венчающего креста. Мы все это видели. И это крестопад мы остановили. Но это абсолютно точно является серьезной когнитивной войной, которая ведется против насдобавил Афанасьев