Москва26 ноя Вести.Изображение культовых зданий без религиозной символики является когнитивным воздействием. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, ведущий программы "Консерватники" на Радио России Андрей Афанасьев.

Это абсолютно точно серьезная когнитивная война, которая ведется против нас, и на нее нужно давать соответствующие ответы подчеркнул он

Ранее думский комитет по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении ответственности за незаконное использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения. В прошлом году стал действовать законопроект о защите религиозных символов. Законодатели предлагают закрепить также ответственность за возможные нарушения принятой нормы.

Афанасьев убежден, что такое решение необходимо.

Мы понимаем, что у нас в государстве есть символы, святыни, к которым нужно соответствующее отношение, соответствующий закон, который их защищает. В последние годы маркетинг, продажи, торговля, социальные сети, индустрия развлечений стали очень активно эксплуатировать религиозные символы, что, конечно, недопустимо. Это профанация. И соответствующий закон должен этому положить конец заявил он

Политолог подчеркнул, что религиозная символика не должна использоваться в оскорбительном формате.