Москва2 ноя Вести.Юристы, которые первыми начнут отстаивать интересы и права РФ в европейских судах, разбогатеют. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился политолог-международник Тимур Шафир.

Он добавил, что такие процессы юристы выиграют и смогут сделать себе карьеру.

Рано или поздно в этой стене найдется брешь и найдутся юридические компании, которые первые поймут свою выгоду в Евросоюзе. Первые поймут, что они могут стать на этом процессе [конфискаций активов РФ] миллионерами. Там в кратном размере найдутся юристы, которые будут защищать в рамках Евросоюза наш интерес в европейской юрисдикции. Те, кто первыми сообразят, что это выгодно, они озолотятся на всю оставшуюся жизнь, потому что этот процесс они выиграют