Москва1 июл Вести.Иностранные СМИ не видят "русского следа" в истории, связанной с покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Европейское сообщество обеспокоено перспективой усиления украинского криминалитета. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив.

Ряд экспертов высказывались, что в покушении на Ермолаева прослеживается "финансовый и политический интерес". Идет схватка за контроль над крупной сетью колл-центров, где занимались "вымоганием денег". В свою очередь политтехнолог провел параллель с албанской мафией, в прошлом образовавшейся из вооруженных формирований.

Европейцы боятся всего этого. Конечно же, украинские банды и криминалитет - это будет пострашнее, чем албанская мафия, которая в свое время проросла через Армию освобождения Косово. На самом деле тоже из банд формирований проросла, превратилась в чудовищный механизм мафиозный европейский. И они прекрасно понимают, что будет то же самое с украинцами сказал Павлив

Число преступлений, совершаемых украинцами в Польше, устойчиво растет. В стране действуют несколько организованных преступных группировок выходцев с Украины, сообщает газета Myśl Polska.