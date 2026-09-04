Politico: Польша и Украина могут подать общую заявку на проведение ЧМ по футболу

Польша и Украина допускают подачу совместной заявки на проведение ЧМ по футболу Politico: Польша и Украина могут подать общую заявку на проведение ЧМ по футболу

Москва4 сен Вести.Украина и Польша рассматривают возможность подать общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного и польские источники.

Ближайшие свободные даты для проведения чемпионата где-то в 2040-х годах... Поэтому нам нужно готовить планы на эту перспективу уже сейчас сказал Бедный

Министр напомнил, что Украина и Польша уже принимали чемпионат Европы по футболу в 2012 году. С помощью проведения соревнований Украина хотела бы привлечь внимание инвесторов.

Бедный подчеркнул, что идея подать совместную с Польшей заявку пока неофициальная. Как сообщил изданию польский источник, она обсуждалась в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Гданьске в этом году.

При этом комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады пока не получал официальной информации о том, что обсуждается возможность подачи такой заявки, заявил глава комитета Василий Мокан.

Ранее сообщалось, что в Испании могут отказаться от совместного с Марокко проведения ЧМ-2030.