Москва18 ноя Вести.У компании "Иннопрактика" хорошая репутация. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил помощник президента РФ, руководитель консультативной группы по научно-технологическому развитию Андрей Фурсенко.

Мы работаем вместе и с удовольствием … Очень важно, что они действительно выходят за рамки страны. И я слышал от моих коллег, знакомых из-за рубежа, что … "Иннопрактика" сделала вот этот проект, с помощью "Иннопрактики" пошли в таком направлении … Это репутация. Она создается не словами президента и не словами помощника президента. Она создается тем, что люди говорят и с удовольствием взаимодействуют с "Иннопрактикой". Я думаю, репутация хорошая, поэтому я считаю, что все остальное будет тоже неплохо