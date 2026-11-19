Москва19 ноя Вести.Улицы китайского Шэньчжэня опустели во время проведения саммита АТЭС. Кадрами поделился автор информационной службы "Вести" Евгений Попов.

По словам журналиста, пустые широкие проспекты и тишина создают ощущение нахождения внутри фантастического фильма.

Вы только посмотрите, друзья, ощущение, как будто мы с вами в фантастическом фильме. Но это реальность. 17-миллионный мегаполис Шэньчжэнь принимает саммит АТЭС. Полностью пустые широчайшие проспекты и абсолютная тишина. Слышен только скрип флагштоков