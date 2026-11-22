Зарубин рассказал, как на саммите АТЭС создавалась "симфония большой политики" Зарубин поделился, как на саммите АТЭС создавалась "симфония большой политики"

Москва22 ноя Вести.Организаторы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне словно по веревке выравнивали столы и стулья перед переговорами. На это обратил внимание Павел Зарубин для ИС "Вести".

Зарубин отметил, что за два дня саммита удалось сделать множество интересных кадров. В частности, он рассказал, как за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым везде следовало множество смартфонов.

Так, по словам Зарубина, на саммите в Китае создавалась "симфония большой политики".

Саммит АТЭС проходил в Китае 18-19 ноября. На его полях президент РФ Владимир Путин провел двусторонние переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, а также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая.