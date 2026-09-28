Португалия стала самой пьющей страной в Европе РИА Новости: самыми пьющими странами Евросоюза стали Португалия и Италия

Москва28 сен Вести.Самыми пьющими странами ЕС стали Португалия, Италия и Бельгия, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Евростат посчитал процент людей от 16 лет, ежедневно употребляющих алкоголь.

Как выяснилось, в Португалии ежедневно алкоголь употребляют 16% жителей, в Италии – 7,9%.

Третье и четвертое места в рейтинге заняли Бельгия и Дания, где ежедневно пьют по 7,5% населения, далее идут Нидерланды с показателем 6,3% и Франция – уровень ежедневного употребления алкоголя там составляет 5,9%.

В среднем по ЕС в 2025 году алкоголь ежедневно потребляли 4,8% людей старше 16 лет, еженедельно – 19,2%, ежемесячно – 21,8%.

Отмечается, что в Евросоюзе наиболее распространено употребление алкоголя мужчинами – из них 56,5% пили хотя бы раз в месяц, в то время как среди женщин показатель составил 35,9%.

Ранее нарколог Антон Рудковский предупредил, что ежедневное употребление пива по вечерам может оказаться опаснее редких застолий с крепким алкоголем.