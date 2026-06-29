Москва29 июн Вести.Большая часть инфраструктуры во Франции оказалась не оснащена кондиционерами или вентиляторами, после прошлой жары власти не сделали никаких выводов. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы".

Причиной такого печального исхода стала "безумная экологическая идеология".

Окончательные выводы уже можно сделать: это то, что выводов с предыдущей, с последней и самой страшной, согласно всем метеорологическим архивам [жары 2003 года], не было сделано ни одного, поскольку подавляющее большинство больниц, школ, домов престарелых оказались не оснащены кондиционерами, причем самого примитивного уровня. И, кстати говоря, не только кондиционерами, но и в некоторых местах даже вентиляторами. И самое главное, что следствие всего этого с полной и спокойной совестью хоть и можно перераспределить между разными категориями технократов и других деятелей разных, сменяющих друг друга правительств, но [ответственность] в основном лежит на той самой карательной экологии, к которой привела вот эта совершенно повальная, бездумная и безмозглая идеология, не позволяющая людям выживать с комфортом рассказала Кондратьева-Сальгеро

Она объяснила, что французские власти вместо помощи дают советы пить побольше воды.

Что характерно и что самое важно отметить: несмотря на то, что постоянно у нас идут какие-то заседания внесрочные, бессрочные и бесконечные заседания французского правительства, на которых всем предлагают не забывать пить как можно больше воды, включать вентиляторы, уходить в тень, не купаться в неположенных местах, потому что очень много также случаев утопления по всей территории Франции заключила Кондратьева-Сальгеро

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары во Франции было зафиксировано на 1 тыс. избыточных смертей больше, чем обычно. Эксперты ожидают, что это число возрастет.