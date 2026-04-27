Послу ФРГ заявлен протест из-за встречи немецкого депутата с Ахмедом Закаевым Послу ФРГ заявлен протест из-за встречи депутата Бундестага с Ахмедом Закаевым

Москва27 апр Вести.МИД России вызвал посла Германии Александра Ламбсдорфа и выразил ему решительный протест. Поводом стала встреча депутата Бундестага от ХДС, члена комитета по международным делам Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) – руководителем запрещенной в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия", который находится в международном розыске.

Отмечается, что встреча прошла в Киеве при содействии режима Владимира Зеленского.

Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве … встречей депутата Бундестага ... Р. Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия" А. Закаевым, который находится в международном розыске говорится в сообщении внешнеполитического ведомства

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Ламбсдорф вызван в российское внешнеполитическое ведомство 27 апреля. Официальные причины вызова не уточнялись, однако немецкие СМИ писали, что поводом послужили подозрения во взаимодействии представителей германских властей с террористическими организациями.

Ламбсдорф занимает пост посла ФРГ в России с августа 2023 года.