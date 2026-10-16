Посол Джалали: у Ирана не было намерений закрывать Ормузский пролив Посол Джалали: Иран никогда не стремился закрыть Ормузский пролив

Москва16 окт Вести.Иран никогда не стремился закрыть судоходство по Ормузскому проливу. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

Нынешнюю ситуацию создали американский и израильский режимы. Ранее все корабли свободно проходили через Ормузский пролив, и не было никаких проблем. Конечно, у нас не было желания, чтобы закрыть Ормузский пролив. И в будущем тоже у нас нет такого намерения, чтобы закрывать пролив подчеркнул дипломат

При этом, уточнил Джалали, ситуация в регионе может быть урегулирована без помощи внерегиональных игроков.

Их присутствие в нашем регионе создало большую проблему. И нерегиональные игроки являются причиной сложившейся сейчас ситуации добавил он

Ранее британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что судоходство в Ормузском проливе становится все менее безопасным из-за критического уровня угрозы.