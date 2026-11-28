Москва28 ноя Вести.Россия отвергает обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства стран НАТО и Евросоюза, написал российский посол в Канаде Олег Степанов в Telegram-канале дипломатического представительства.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 20 ноября заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. Он утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.

Посла РФ в Оттаве был вызван в МИД Канады из-за обвинений в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства Польши.

Россия отвергает обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства государств - членов ЕС и НАТО указал Степанов

По его словам, инцидент в Польше показал, что Запад публично выдвигает обвинения, не приводя убедительных доказательств и не пытаясь предварительно прояснить обстоятельства.

Предостерегаем от использования антироссийских настроений в качестве предлога для дальнейшей милитаризации как в Европе, так и за ее пределами... Россия не заинтересована ни в эскалации напряженности, ни в прямой военной конфронтации с НАТО отметил дипломат

Ранее посол России в Польше Геннадий Михно назвал безосновательными обвинения в причастности российской стороны к инцидентам с нарушением польского воздушного пространства.