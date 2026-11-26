Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с Польшей и Данией

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за обвинений стран ЕС Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с Польшей и Данией

Москва26 ноя Вести.Посла России Сергея Беляева вызвали в министерство иностранных дел Швеции "для выражения демарша в связи с обвинениями в адрес России в якобы нарушении воздушного пространства Польши и предполагаемых провокациях в Дании", сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

В посольстве напомнили, что Россия не наносит удары по территории государств Евросоюза. Дипломаты также подчеркнули, что доказательств причастности Москвы к предполагаемым нарушениям представлено не было.

Никаких убедительных доказательств причастности Российской Федерации ни к нарушению границ польского воздушного пространства, ни к какой-либо противоправной деятельности на датской территории представлено не было говорится в сообщении дипмиссии

20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о падении на территории страны двух ракет и беспилотника, которые, по его утверждению, принадлежали России. Спустя четыре дня МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно.

В свою очередь, власти Дании обвинили российские спецслужбы в предполагаемой подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризм) и объявили о высылке российского военного атташе. Посольство РФ в Копенгагене отвергло эти обвинения, заявив об отсутствии доказательств причастности Москвы.