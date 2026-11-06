Москва6 нояВести.Искусственное сворачивание торговых контактов не соответствовало бы интересам России и Венгрии. Об этом рассказал посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Москва открыта к продолжению практического сотрудничества с венгерскими партнерами.
Со своей стороны убеждены, что искусственное сворачивание взаимовыгодных связей не отвечало бы долгосрочным экономическим интересам наших странсказал Станиславов
Он добавил, что деловые круги в обеих странах выступают за сохранение связей, сформированных за предыдущие годы.
Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский подчеркнул, что венгерская сторона выстрелит себе в ногу в случае отказа от российских энергоресурсов.