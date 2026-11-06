Посол Станиславов: искусственное сворачивание связей не в интересах РФ и Венгрии

Посол РФ отметил, что сворачивание связей не в интересах Москвы и Будапешта Посол Станиславов: искусственное сворачивание связей не в интересах РФ и Венгрии

Москва6 ноя Вести.Искусственное сворачивание торговых контактов не соответствовало бы интересам России и Венгрии. Об этом рассказал посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Москва открыта к продолжению практического сотрудничества с венгерскими партнерами.

Со своей стороны убеждены, что искусственное сворачивание взаимовыгодных связей не отвечало бы долгосрочным экономическим интересам наших стран сказал Станиславов

Он добавил, что деловые круги в обеих странах выступают за сохранение связей, сформированных за предыдущие годы.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский подчеркнул, что венгерская сторона выстрелит себе в ногу в случае отказа от российских энергоресурсов.