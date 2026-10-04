Посол Пономарева: Россия всегда готова к диалогу с Чехией

Посол РФ заявила, что Москва оставалась открытой для диалога с Чехией Посол Пономарева: Россия всегда готова к диалогу с Чехией

Москва4 окт Вести.Российская сторона остается открытой для диалога с Чехией. Об этом заявила посол России в Праге Анна Пономарева.

В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что российско-чешские отношения находятся практически в самой низшей точке.

Россия всегда оставалась открытой для диалога и взаимодействия с партнерами, в том числе с чешскими, в той степени, в какой они к этому готовы заявила Пономарева

Ранее она отметила, что нынешнее правительство Чехии несколько снизило градус антироссийской риторики.