Москва18 окт Вести.Россия неоднократно предлагала Дании заключить соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, однако эта инициатива по деэскалации не получила поддержки. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в Дании.

В диппредставительстве отметили, что такое соглашение является важным инструментом укрепления доверия в военной сфере. По мнению посольства, документ мог бы создать правовую основу для предотвращения ситуаций, подобных инциденту между вертолетом ВВС Дании и корветом ВМФ России "Сообразительный".

Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания говорится в публикации

В посольстве заявили, что вопрос остается актуальным, несмотря на нежелание датской стороны урегулировать его в правовом поле. Там подчеркнули, что это не первый подобный случай у российских военных кораблей. По данным диппредставительства, опасные ситуации из-за маневров датской авиации возникали 27 августа 2025 года восточнее острова Фемарн и 29 июня 2026 года в северной части пролива Каттегат. Во втором случае вертолет Fennec ВВС Дании, как утверждается, приблизился к кораблю ВМФ России на минимальную дистанцию в 10 метров.

Российская сторона сообщала Дании об этих инцидентах и своих оценках по дипломатическим каналам, добавили в посольстве. Там также заявили, что Россия выступает за профессиональный и деполитизированный диалог по предотвращению военных инцидентов на Балтике и не отказывалась от возможности заключить соответствующее соглашение с Данией.

В диппредставительстве считают, что подходы Москвы и Копенгагена по этому вопросу не совпадают. По оценке посольства, датская сторона вместо предметного обсуждения использует подобные поводы для запугивания населения "российской угрозой", оправдания курса на милитаризацию страны и поставок оружия Киеву.

14 сентября корвет "Сообразительный" Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря, когда обнаружил воздушную цель - вертолет типа Fennec ВВС Дании. Датский вертолет следовал курсом на сближение с российским кораблем и не отвечал не попытки связаться. Командир корвета принял решение выпустить две сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район. Министр обороны РФ наградил командира корвета медалью "За боевые отличия" за грамотные шаги при предотвращении провокации.