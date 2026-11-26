Посольство РФ в Молдавии сообщило о готовящейся антироссийской провокации

Посольство РФ в Молдавии предупредило о готовящейся антироссийской провокации Посольство РФ в Молдавии сообщило о готовящейся антироссийской провокации

Москва26 ноя Вести.Посольство РФ в Молдавии получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера, которая нацелена на ухудшение российско-молдавских отношений.

Об этом пресс-служба дипмиссии сообщила в Telegram-канале.

Посольство получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера, нацеленной на кардинальное ухудшение российско-молдавских отношений сказано в публикации

Уточняется, что российская сторона не раз предупреждала о рисках подобных инсценировок, а теперь "предостережения начинают сбываться".

Призываем официальный Кишинев не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов. Как показывает опыт, действия по разрыву наших двусторонних связей наносят ущерб в первую очередь самим жителям республики сообщает пресс-служба

Граждан Молдавии призвали "не доверять информационным вбросам и манипулятивным скоропалительным выводам".

Ранее исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа", экс-депутат парламента республики Марина Таубер призвала Кишинев быть осторожнее в высказываниях, отметив, что нынешние власти Молдавии – "марионетки, шантажируемые Западом".

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется на возвращение взаимодействия Москвы и Кишинева в русло конструктивного диалога.