Москва26 нояВести.Посольство РФ в Молдавии получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера, которая нацелена на ухудшение российско-молдавских отношений.
Об этом пресс-служба дипмиссии сообщила в Telegram-канале.
Посольство получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера, нацеленной на кардинальное ухудшение российско-молдавских отношенийсказано в публикации
Уточняется, что российская сторона не раз предупреждала о рисках подобных инсценировок, а теперь "предостережения начинают сбываться".
Призываем официальный Кишинев не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов. Как показывает опыт, действия по разрыву наших двусторонних связей наносят ущерб в первую очередь самим жителям республикисообщает пресс-служба
Граждан Молдавии призвали "не доверять информационным вбросам и манипулятивным скоропалительным выводам".
Ранее исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа", экс-депутат парламента республики Марина Таубер призвала Кишинев быть осторожнее в высказываниях, отметив, что нынешние власти Молдавии – "марионетки, шантажируемые Западом".
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется на возвращение взаимодействия Москвы и Кишинева в русло конструктивного диалога.