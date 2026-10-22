Москва22 октВести.Европейский союз (ЕС) стремится списать собственную беспомощность на внешние силы, обвиняя Россию в ведении гибридной войны, сообщает посольство России в Дании.
Посольство отвергло утверждения о причастности Москвы к массовым демонстрациям во Франции.
В странах ЕС повсеместно стало модным пытаться списать собственную беспомощность в решении внутренних проблем на происки России. Вместо устранения причин назревающих в обществе противоречий европейские власти лихорадочно ищут пути оправдания собственных стратегических просчетов за счет мифических внешних силсообщает посольство
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Париж постоянно пытался объяснить проблемы в стране влиянием Москвы, но в итоге довел Францию до безумия.
Захарова призвала французское руководство сначала разобраться со своими проблемами и только потом поучать других.