Посольство России: в ЕС стало модно списывать свою беспомощность на внешние силы

Посольство России в Дании: ЕС пытается списать свою беспомощность на Москву Посольство России: в ЕС стало модно списывать свою беспомощность на внешние силы

Москва22 окт Вести.Европейский союз (ЕС) стремится списать собственную беспомощность на внешние силы, обвиняя Россию в ведении гибридной войны, сообщает посольство России в Дании.

Посольство отвергло утверждения о причастности Москвы к массовым демонстрациям во Франции.

В странах ЕС повсеместно стало модным пытаться списать собственную беспомощность в решении внутренних проблем на происки России. Вместо устранения причин назревающих в обществе противоречий европейские власти лихорадочно ищут пути оправдания собственных стратегических просчетов за счет мифических внешних сил сообщает посольство

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Париж постоянно пытался объяснить проблемы в стране влиянием Москвы, но в итоге довел Францию до безумия.

Захарова призвала французское руководство сначала разобраться со своими проблемами и только потом поучать других.