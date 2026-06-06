Российские дипломаты объяснили в ООН значение слов "лепота" и "житие"

Постпредство России в ООН объяснило иностранцам, что такое "лепота" Российские дипломаты объяснили в ООН значение слов "лепота" и "житие"

Москва6 июн Вести.Постпредство России при ООН в рамках празднования Дня русского языка организовало торжественное тематическое мероприятие. Иностранным дипломатам и представителям секретариата ООН была представлена экспозиция, посвященная русскому языку. Они узнали значения таких слов, как "зиждить", "житие" и "лепота".

Гости мероприятия также попробовали традиционные русские блюда и напитки, в частности, пирожки и квас, а также погрузились в мир русской культуры благодаря музыке Михаила Глинки и Петра Чайковского, передает РИА Новости .

Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя обратился к собравшимся с приветственной речью.

Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно цитирует агентство Небензю

День русского языка в 2026 году совпал с 225-летием со дня рождения Владимира Даля, в честь которого российские дипломаты организовали в ООН специальную выставку.

Ранее отец миллиардера Илона Маска инженер и бизнесмен Эррол Маск рассказал, планирует ли он выучить русский язык.