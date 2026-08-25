Опубликован доклад о влиянии войны в Иране на партнерство РФ и ОАЭ

Появился доклад о влиянии войны в Иране на партнерство России с ОАЭ Опубликован доклад о влиянии войны в Иране на партнерство РФ и ОАЭ

Москва25 авг Вести.Война в Иране стала испытанием для стратегического партнерства между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), однако экономическая основа сотрудничества не была разрушена. Об этом говорится в докладе, который подготовил Центр внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова.

В документе, фрагменты из которого публикует РБК, оцениваются риски и перспективы сотрудничества стран в условиях кризиса в регионе. Например, Абу-Даби и Москва могли бы поучаствовать в послевоенном восстановлении Ирана. Между тем продолжается сотрудничество в цифровой сфере и не только.

Энергетическое, логистическое, технологическое и гуманитарное сотрудничество - те направления, которые способны поддерживать и развивать партнерство вне зависимости от осложнений настоящего конфликта говорится в докладе

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств обсуждали ситуацию в Персидском заливе.