Москва27 нояВести.Запрет на экспорт из РФ топлива для реактивных двигателей будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно, сообщила пресс-служба правительства России.
Предыдущий запрет, введенный в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября и нацелен на "поддержание надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом".
Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгахговорится в сообщении кабмина
Новое ограничение не касается поставок авиакеросина в рамках межправительственных соглашений.
Ранее с инициативой продлить запрет на экспорт авиатопливо выступило министерство энергетики России.