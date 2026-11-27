Правительство продлило запрет на экспорт авиакеросина до апреля 2027 года

Правительство продлило запрет на экспорт авиатоплива до 31 марта 2027 года Правительство продлило запрет на экспорт авиакеросина до апреля 2027 года

Москва27 ноя Вести.Запрет на экспорт из РФ топлива для реактивных двигателей будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно, сообщила пресс-служба правительства России.

Предыдущий запрет, введенный в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября и нацелен на "поддержание надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом".

Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах говорится в сообщении кабмина

Новое ограничение не касается поставок авиакеросина в рамках межправительственных соглашений.

Ранее с инициативой продлить запрет на экспорт авиатопливо выступило министерство энергетики России.