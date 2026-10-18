Правительство РФ продлило соглашения о модернизации НПЗ до июля 2027 года

Правительство России продлило сроки модернизации НПЗ до середины 2027 года Правительство РФ продлило соглашения о модернизации НПЗ до июля 2027 года

Москва18 окт Вести.Правительство России продлило сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в рамках соглашений с Минэнерго еще на один год - до 1 июля 2027 года (ранее срок был намечен на 1 июля 2026 года), следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Соглашения о модернизации НПЗ заключаются между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями. В качестве стимулирующей меры предприятия получают налоговый вычет по акцизу на нефть. Соглашения также обязывают предприятия обновлять производственные мощности и наращивать выпуск бензина.

Постановление также уточняет правила производства топлива. Вместо указания на экологический класс 5 документ использует формулировку о бензине, производство и реализация которого разрешены в России. Кроме того, отдельно определены требования к высокооктановому бензину с октановым числом 92 и выше.

Для сохранения этой возможности и успешного завершения модернизации даже в случае смещения сроков в налоговый кодекс в июле 2025 года были внесены необходимые изменения.

Это решение принято в качестве меры поддержки отрасли, чтобы заводы смогли завершить инвестиционные проекты и сохранить право на налоговый вычет (обратный акциз на нефтяное сырье).

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что по мере восстановления российских НПЗ Россия будет наращивать экспорт дизельного топлива.