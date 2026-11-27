В России ввели единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

Правительство утвердило единый понижающий коэффициент оплаты света для дачников В России ввели единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

Москва27 ноя Вести.Правительство России установило единый понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для собственников участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в диапазоне от 0,7 до 1.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС)

В ведомстве пояснили, что ранее льготные расценки предоставлялись исключительно при наличии коллективного договора между товариществом и гарантирующим поставщиком.

Граждане, оформлявшие прямые договоры со сбытовыми компаниями в индивидуальном порядке, были вынуждены оплачивать электричество по более высоким общим ставкам, действующим для городского или сельского населения.

Теперь же принятое постановление распространяет действие единого тарифа как на коллективных абонентов СНТ, так и на садоводов с индивидуальными соглашениями, независимо от географического расположения земельного участка.

Ранее ФАС инициировала введение единой ставки на электроэнергию для жителей СНТ, независимо от расположения их участков и типа договора энергоснабжения.