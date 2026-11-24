Путин поручил ввести принцип "бери или плати" в энергетике на Дальнем Востоке

Принцип "бери или плати" начнут применять в РФ при подаче электричества Путин поручил ввести принцип "бери или плати" в энергетике на Дальнем Востоке

Москва24 ноя Вести.В России планируют поэтапно ввести механизм "бери или плати" при расчетах за услуги по передаче электрической энергии. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки во Владивосток, о чем сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению главы государства, нормативно-правовая база должна обеспечить оплату сетевых услуг на основе зафиксированного соотношения фактически оплачиваемой мощности к максимальному показателю, который заявлен потребителем в момент технологического присоединения оборудования к сетям.

Распоряжение коснется Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области.

С 1 января 2027 года новые правила начнут действовать для вновь подключаемых объектов. В дальнейшем кабмину предстоит оценить возможность распространения принципа на всех остальных участников рынка.

Летом этого года правительство РФ поддержало законопроект, который разрешает предпринимателям использовать в договорах принцип "бери или плати" и закреплять фиксированную плату за односторонний отказ от обязательств.