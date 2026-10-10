Bild: политик из АдГ лишился поста после публикации карты с новыми границами ФРГ

Представитель молодежного крыла АдГ подал в отставку из-за спорной карты Bild: политик из АдГ лишился поста после публикации карты с новыми границами ФРГ

Москва10 окт Вести.Член федерального правления молодежной организации "Поколение Германия" партии "Альтернатива для Германии" Лука Морис Штрауф сложил полномочия после скандала из-за опубликованной им карты "Великой Германии". Об этом сообщает Bild.

Речь идет о посте политика в социальной сети X, размещенном ко Дню германского единства 3 октября. Штрауф назвал объединение ФРГ и ГДР в 1990 году лишь промежуточной победой. На опубликованной им карте в состав Германии были включены территории Австрии, Швейцарии, Франции, Италии и других европейских стран.

Публикация спровоцировала обвинения в реваншизме как внутри Германии, так и за ее пределами. Впоследствии Штрауф удалил пост, объяснив, что изображение представляло собой фантазию и отражало исторические районы проживания немецких меньшинств.

Лука Морис "Хельмут" Штрауф сложил с себя полномочия в федеральном правлении "Поколения Германии" пишет газета

По информации издания, руководство молодежного объединения "Поколение Германия" дистанцировалось от политика. После этого Штрауф сложил полномочия.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что в стране усиливаются экстремистские силы. Он предостерег немцев от повторения сценария Веймарской республики.