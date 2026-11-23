Москва23 нояВести.Бывший премьер-министр Греции, лидер левой партии "Элас" Алексис Ципрас раскритиковал действующего главу правительства Кириакоса Мицотакиса за предложение пенсионерам купить внукам видеоигру Grand Theft Auto VI на государственную выплату, сообщает Politico.
Дедушки и бабушки, не слушайте ерунду и стойте на своемзаявил Ципрас
Он также предупредил, что игра содержит насилие и не подходит для детей.
Они услышали "Grand Theft" и не смогли скрыть восторгадобавил Ципрас
Бывший премьер своим заявлением намекнул на обвинения в мошенничестве и коррупции, которые преследуют правоцентристскую партию Мицотакиса "Новая демократия".