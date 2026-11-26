Премьер Грузии: российский народ дорог грузинскому, диалог с РФ надо продолжать Премьер Грузии Кобахидзе заявил о необходимости продолжать диалог с Россией

Москва26 ноя Вести.Российский народ дорог грузинскому, Россия и Грузия останутся соседями, поэтому диалог надо продолжать, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Грузия останется соседом России, "если даже Антарктида растает", поэтому диалог всегда необходим.

Диалог должен быть продолжен по одной простой причине: российский народ нам дорог. Это наша соседняя страна. Политика меняется, однако народ остается народом сказал грузинским журналистам Кобахидзе

Ранее Служба государственной безопасности Грузии в своем годовом докладе назвала политику России в отношении Абхазии и Южной Осетии одной из главных угроз национальной безопасности.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду говорил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией. Он приветствовал заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией.