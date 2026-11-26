Спикер Папуашвили заявил о гордости при виде грузинского флага в Москве

Спикер парламента Грузии назвал флаг страны в Москве поводом для гордости Спикер Папуашвили заявил о гордости при виде грузинского флага в Москве

Москва26 ноя Вести.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что появление национального флага страны в Москве стало бы для него поводом для гордости, поддержав перспективу проведения новых переговоров между государствами в российской столице.

Политик таким образом прокомментировал возможную встречу спецпредставителя грузинского премьера Георгия Зурабашвили и замглавы МИД России Михаила Галузина, подчеркнув необходимость прозрачности диалога.

В то же время Папуашвили назвал нерешенный территориальный вопрос ключевым препятствием для нормализации добрососедских отношений, отметив, что позиция Тбилиси по вопросу статуса регионов остается неизменной, и призвал Москву определиться со стратегией выстраивания дальнейших связей.