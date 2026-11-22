Премьер Канады привел двойника Трампа на публичный ужин Двойник Трампа выступил на ужине с премьер-министром Канады Карни

Москва22 ноя Вести.Артист-двойник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа принял участие в ежегодном ужине Парламентской галереи прессы в Оттаве по приглашению премьер-министра Канады Марка Карни. Об этом пишет портал HeadTopics.

Во время выступления пародист изобразил фирменное крепкое рукопожатие главы Белого дома, перетянув на себя другого человека, находившегося на сцене. Кроме того, он исполнил знаменитый танец Трампа. Карни в этот момент стоят рядом и смеялся.

Я называю его Марком. В лицо я не называю его губернатором, потому что я трус. Но сделка будет потрясающей. Но есть только одно препятствие на пути к ней – я сам, потому что я немного сумасшедший сказал артист

Ранее газета The New York Times писала, что Пентагон предписал своим сотрудникам ограничить неформальное общение между американскими и канадскими военнослужащими.

Сообщалось также, что более 285 тысяч жителей Канады подписали петицию с требованием отозвать посла США из-за публичных высказываний, подрывающих американо-канадские отношения.