Премьер Карни на митинге за единение Канады вспомнил о "гражданстве" своего кота

Премьер Канады указал на "гражданство" своего кота на митинге за единение страны Премьер Карни на митинге за единение Канады вспомнил о "гражданстве" своего кота

Москва17 окт Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни на митинге против отделения провинции Альберта от страны заявил, что его кот по кличке Нико – именно канадец.

Митинг сторонников сохранения единства страны прошел 15 октября в городе Калгари. Выступление Карни ненадолго прервалось из-за того, что одному из участников потребовалась медицинская помощь, и во время паузы кто-то из толпы спросил премьера о его питомце.

Нико сейчас, вообще-то, дома один. Он немного поправился, но у него все хорошо сказал премьер-министр

Он также подчеркнул, что Нико – "канадский кот", после чего зал встретил слова Карни аплодисментами.

На слова премьера отреагировал пародийный аккаунт "Нико Карни, мур-министра Канады" в соцсети X.

Спасибо, что упомянул меня, Марк, и спасибо всем моим друзьям и поклонникам в Альберте! Для протокола: я набираю вес, чтобы подготовиться к зиме. Как и сказал Марк, я канадский кот! говорится в публикации

Акцию в поддержку единства Канады организовала группа Forever Canadian ("Канадцы навсегда") экс-вице-премьера Альберты Томаса Лукашука. Выступая перед собравшимися, Карни назвал голосование за выход из страны "опасным блефом", который приведет к глубокому расколу и большой неопределенности в стране.

Референдум в Альберте, нефтедобывающей провинции Канады, пройдет 19 октября. О его проведении в мае объявила премьер провинции Даниэль Смит. Жители провинции в этот день решат, остаться ли ей в составе Канады или начать юридическую процедуру, которая может привести ко второму, уже обязывающему референдуму об отделении.