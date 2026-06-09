Премьер Швеции считает, что переговоры с РФ должен вести кто-то из "евротройки" Премьер Швеции Кристерссон: переговоры с РФ должен вести кто-то из "евротройки"

Москва9 июн Вести.Вести возможные переговоры с Россией от Европы должен кто-нибудь из "евротройки". Такое мнение на пресс-конференции в Таллине высказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможной кандидатуре переговорщика для переговоров от Брюсселя с Москвой.

Я думаю, что любые переговоры с европейским представительством должны, очевидно, начаться с формата E3 ("евротройка" - прим.ред​​​.), то есть Франции, Германии и Великобритании сказал он

Кристерссон подчеркнул, что участие Европы в переговорах должно состояться в "нужное время" по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза и не навязывает им свою кандидатуру переговорщика, однако это "должны быть люди, которым можно доверять".