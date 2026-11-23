Москва23 нояВести.Сингапур не способен контролировать, как чипы используются в третьих странах, и не может гарантировать выполнение там американских экспортных ограничений. Об этом заявил премьер-министр страны Лоуренс Вонг.
По словам премьера, часть продаж чипов оформляется через Сингапур, в то же время сами микросхемы отсылаются в другие государства и порой не попадают на его территорию.
Мы не можем обеспечивать соблюдение этих ограничений от их имени, особенно в других странахприводит портал Mothership слова Вонга
Премьер подчеркнул, что объем продаж чипов в третьи страны существенно превышает объем их поставок для использования в самом Сингапуре. Именно поэтому Сингапур обсуждает с Вашингтоном возможную помощь, в том числе обмен информацией. По словам Вонга, реальной проблемой остается использование компаниями репутации Сингапура для обхода экспортных ограничений. При этом китайские компании, реально работающие в стране, внедряют технологии и создают рабочие места, а потому приносят экономике пользу, подчеркнул премьер-министр Сингапура.
Ранее сообщалось, что группа исследователей из Сингапура создала сверхточные атомные часы на основе единственного иона лютеция. Они превзошли по характеристикам аналогичные системы из США и Китая.