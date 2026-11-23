Премьер Вонг: Сингапур не может отслеживать использование чипов в других странах

Премьер Вонг: Сингапур не способен отследить использование чипов за границей Премьер Вонг: Сингапур не может отслеживать использование чипов в других странах

Москва23 ноя Вести.Сингапур не способен контролировать, как чипы используются в третьих странах, и не может гарантировать выполнение там американских экспортных ограничений. Об этом заявил премьер-министр страны Лоуренс Вонг.

По словам премьера, часть продаж чипов оформляется через Сингапур, в то же время сами микросхемы отсылаются в другие государства и порой не попадают на его территорию.

Мы не можем обеспечивать соблюдение этих ограничений от их имени, особенно в других странах приводит портал Mothership слова Вонга

Премьер подчеркнул, что объем продаж чипов в третьи страны существенно превышает объем их поставок для использования в самом Сингапуре. Именно поэтому Сингапур обсуждает с Вашингтоном возможную помощь, в том числе обмен информацией. По словам Вонга, реальной проблемой остается использование компаниями репутации Сингапура для обхода экспортных ограничений. При этом китайские компании, реально работающие в стране, внедряют технологии и создают рабочие места, а потому приносят экономике пользу, подчеркнул премьер-министр Сингапура.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Сингапура создала сверхточные атомные часы на основе единственного иона лютеция. Они превзошли по характеристикам аналогичные системы из США и Китая.