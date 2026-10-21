Москва21 окт Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова, руководитель пресс-службы фракции КПРФ в Думе Александр Ющенко станет его советником. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Ющенко занимается информационным обеспечением деятельности КПРФ с 1995 года, в партии он состоит с 2006 года. Ющенко был депутатом Госдумы с 2011 по 2026 год.

В апреле газета "Ведомости" сообщила, что Геннадий Зюганов выделил Ющенко в числе возможных фаворитов КПРФ на 2026 год. Политик отметил, что Ющенко - один из членов партии, которые обладают большим политическим и жизненным опытом.