Олисе побил рекорд Пеле по числу результативных передач за один чемпионат мира

Превзошел Пеле: француз Олисе – автор 7 голевых передач за один чемпионат мира Олисе побил рекорд Пеле по числу результативных передач за один чемпионат мира

Москва19 июл Вести.Нападающий сборной Франции по футболу Майкл Олисе за один матч повторил и сумел превзойти рекорд по количеству голевых передач за в течение одного чемпионата мира. На счету 24-летнего футболиста — семь результативных пасов.

Игрок достиг этого результата в матче за третье место ЧМ-2026, по итогам которого "трехцветные" уступили команде Англии (4:6).

Олисе дважды ассистировал Килиану Мбаппе — на 48-й и 66-й минутах встречи, доведя свой счет сначала до шести, а затем до семи ассистов на текущем турнире

Таким образом, нападающий побил рекорд атакующего полузащитника Пеле по количеству голевых передач за один мундиаль (6). Именно столько легендарный бразилец сделал на мировом первенстве 1970 года.

Летом 2024 года Олисе перешел из английского "Кристал Пэлас" в немецкую "Баварию". В составе мюнхенского клуба он дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу становился обладателем кубка и суперкубка страны.

Между тем, количество голов за авторством Мбаппе на ЧМ-2026 равняется 10, а общее число забитых им на мундиалях мячей составляет 22.