Москва26 нояВести.Грядущая зима станет тяжелой для Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналисту агентства Bloomberg Оливеру Круку.
По мнению Стубба, конфликт РФ и Украины не закончится до конца 2026 года.
Поэтому нам нужно готовиться к тяжелой зиме на Украинесказал президент Финляндии
Стубб также отметил, что Киев нужно поддержать в противовоздушной обороне, энергоустановках и деньгах.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что наступающую зиму Украина будет переживать с большим трудом.