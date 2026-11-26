Президент Финляндии Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине

Президент Финляндии предрек тяжелую зиму для Украины Президент Финляндии Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине

Москва26 ноя Вести.Грядущая зима станет тяжелой для Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналисту агентства Bloomberg Оливеру Круку.

По мнению Стубба, конфликт РФ и Украины не закончится до конца 2026 года.

Поэтому нам нужно готовиться к тяжелой зиме на Украине сказал президент Финляндии

Стубб также отметил, что Киев нужно поддержать в противовоздушной обороне, энергоустановках и деньгах.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что наступающую зиму Украина будет переживать с большим трудом.