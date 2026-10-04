Президент Греции заявил о бессрочных требованиях репараций от Германии Греция вновь потребовала от Германии репарации за Вторую мировую войну

Москва4 окт Вести.Греция не откажется от требований к Германии о выплате репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент страны Константинос Тассулас на памятных мероприятиях в деревне Лингиадес, посвященных 83-й годовщине расстрела мирных жителей нацистскими оккупационными войсками.

Греческий лидер подчеркнул, что претензии Афин являются законными, не имеют срока давности и подлежат безусловному взысканию. В зависимости от методики расчетов Греция оценивает сумму требований в €278–341 млрд, включая компенсации жертвам, возврат принудительного оккупационного займа и вывезенных культурных ценностей.

Власти ФРГ последовательно отвергают данные претензии, заявляя, что вопрос репараций был окончательно урегулирован еще в 1960 году после выплаты 115 млн немецких марок.