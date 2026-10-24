Москва24 окт Вести.Передача киевскому режиму сотен миллиардов евро и вооружения лишила социальных благ граждан Европейского союза. Об этом говорится в заявлении партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" (Pakief).

Кроме того, отмечается, что кризис ЕС коренится в антироссийской истерии, которая достигла своего пика во время специальной военной операции на Украине.

Этот кризис коренится в антироссийской истерии, достигшей апогея во время российской спецоперации на Украине с целью защиты русскоязычного населения от кровопролитных этнических чисток неонацистов [Владимира] Зеленского говорится в документе, опубликованном на сайте партии

Как заявляет движение, политика отказа от российских энергоресурсов, которые поставлялись в Европу на выгодных условиях и без политических требований, привела к масштабному кризису. Это вызвало вынужденную и дорогостоящую зависимость от американского СПГ и иранской нефти.

Отмечается, что после блокировки Ормузского пролива США и прекращения поставок иранской нефти возникла полная зависимость от дорогой американской нефти. Это вызвало двойной кризис: дефицит энергоресурсов и резкий рост их стоимости. В результате подорожали все товары, а уровень бедности домохозяйств вырос. Одновременно многомиллиардная военная и финансовая поддержка Украины лишила граждан привычных социальных благ, что еще больше усугубило социальное напряжение, подчеркнули в партии.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза в Баварии заявил, что европейцы перестали доверять Евросоюзу.