Президент Индонезии на ужине в честь Мантурова поблагодарил РФ за поддержку Президент Индонезии Субианто устроил ужин в честь Мантурова и поблагодарил РФ

Москва17 окт Вести.Президент Индонезии Прабово Субианто провел в Богорском дворце ужин в честь первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и выразил признательность России за поддержку страны, об этом журналистам рассказал глава правительственного агентства по коммуникациям Шьахганда Наингголан.

Президент поблагодарил Россию за историческую поддержку независимости Индонезии и возвращения Папуа. Кроме того, в настоящее время значительно укрепились связи в области трансфера технологий и торговли. Об этом говорилось в выступлении президента заявил он

Прием прошел вечером в пятницу. Как отметил чиновник, индонезийский лидер представил российскому гостю состав своего кабинета.

По его словам, вечером состоялся именно ужин с концертными номерами для вице-премьера РФ - хотя ранее в прессе это мероприятие описывали как заседание правительства. В программу вошли выступления танцоров из Амбона, с Явы и из других частей Индонезии.

Ранее в правительстве России сообщали, что Мантуров отправился в Индонезию с рабочей поездкой. В частности, чиновник планировал обсудить в Джакарте организацию пилотного рейса с индонезийскими грузами по Севморпути в 2027 году.