Москва12 авг Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий отказался признавать Балтику "внутренним морем НАТО". Данное заявление он сделал во время торжественной церемонии присвоения названия "Вихрь" первому фрегату, строящемуся для военно-морского флота республики.

Ряд руководителей в Польше заявили, что Балтийское море превратилось во "внутреннее море НАТО"​​​ после присоединения к нему Финляндии и Швеции.

Возможно, в последние годы или месяцы мы поддались убеждению, что Балтийское море является внутренним водоемом Североатлантического альянса. Я хочу заверить всех вас, что, хотя это и вытекает из картографии, из анализа карт, это, по сути, не до конца так заявил Навроцкий

Европейские страны хотят заполучить полный контроль за Балтикой, сообщил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заместитель командира отряда спецназа по военно-политической работе Балтфлота, подполковник Артем Валигура, но силы Балтфлота обеспечивают безопасность акватории.