При строительстве метро на западе Москвы применили уникальную технологию Метростроитель рассказал об уникальной технологии при прокладке тоннеля

Москва2 окт Вести.При прокладке тоннеля между "Сосенками" и "Новомосковской" на западе Москвы протяженностью более полутора километров была применена уникальная технология. О ней ИС "Вести" рассказал руководитель строительства Евгений Бурков.

Путь для метростроевцев проложил тоннелепроходческий комплекс (ТПМК), а затем на глубине специалистам приходилось прокладывать специальный щит.

Здесь экстремально маленький котлован - 30 на 25 м. В итоге по мере продвижения щита в тоннель, мы поэтапно опускали и собирали щит в котловане. Это уникальная технология, которая в первый раз применялась в Москве пояснил Бурков

2 октября отмечается День метростроителя. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил специалистов с их профессиональным праздником.