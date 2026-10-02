Москва2 октВести.При прокладке тоннеля между "Сосенками" и "Новомосковской" на западе Москвы протяженностью более полутора километров была применена уникальная технология. О ней ИС "Вести" рассказал руководитель строительства Евгений Бурков.
Путь для метростроевцев проложил тоннелепроходческий комплекс (ТПМК), а затем на глубине специалистам приходилось прокладывать специальный щит.
Здесь экстремально маленький котлован - 30 на 25 м. В итоге по мере продвижения щита в тоннель, мы поэтапно опускали и собирали щит в котловане. Это уникальная технология, которая в первый раз применялась в Москвепояснил Бурков
2 октября отмечается День метростроителя. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил специалистов с их профессиональным праздником.