Дудаков: для предотвращения "восстания машин" нужно отключить ИИ от розетки

Профессор математики назвал способ, как предотвратить "восстание машин" Дудаков: для предотвращения "восстания машин" нужно отключить ИИ от розетки

Москва2 окт Вести.Для предотвращения возможного "восстания машин" достаточно выдернуть вилку искусственного интеллекта (ИИ) из розетки. Об этом заявил ТАСС декан факультета прикладной математики и кибернетики, профессор Тверского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Дудаков.

По его словам, ИИ является обычным компьютером.

В аппаратной части ИИ - это обычный компьютер, только очень мощный. Чтобы его отключить, надо просто выдернуть вилку из розетки сказал Дудаков

Профессор подчеркнул, что к рискам развития ИИ относятся ошибки в проектировании и реализации программного обеспечения, а также основанный на догадках характер многих методов ИИ, из-за которого возможны ошибочные результаты и ошибки обучения.

По мнению кандидата физико-математических наук Лорана Джейкобса, основателя компании iPavlov AI-Systems, главная угроза стремительного развития искусственного интеллекта заключается не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества.