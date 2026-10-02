Москва2 октВести.Для предотвращения возможного "восстания машин" достаточно выдернуть вилку искусственного интеллекта (ИИ) из розетки. Об этом заявил ТАСС декан факультета прикладной математики и кибернетики, профессор Тверского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Дудаков.
По его словам, ИИ является обычным компьютером.
В аппаратной части ИИ - это обычный компьютер, только очень мощный. Чтобы его отключить, надо просто выдернуть вилку из розеткисказал Дудаков
Профессор подчеркнул, что к рискам развития ИИ относятся ошибки в проектировании и реализации программного обеспечения, а также основанный на догадках характер многих методов ИИ, из-за которого возможны ошибочные результаты и ошибки обучения.
По мнению кандидата физико-математических наук Лорана Джейкобса, основателя компании iPavlov AI-Systems, главная угроза стремительного развития искусственного интеллекта заключается не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества.