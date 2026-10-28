Москва28 окт Вести.Создание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и его функционирование во многом личная заслуга президента России Владимира Путина. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Профессор назвал форум уникальным событием.

К газовому форуму или тому саммиту, который произошел сегодня. Дело в том, что событие, которое мы сегодня наблюдаем, оно ведь уникальное. И более того, создание этого форума и его функционирование — это во многом личная заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина заявил профессор

Ранее Президент РФ на саммите стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) отметил, что Россия является надежным и ответственным поставщиком газа на мировой рынок.

Также Путин заявил, что попытки вытеснить Россию с мирового газового рынка приведут к росту расходов для иностранных потребителей, включая предприятия и домохозяйства.