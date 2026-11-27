Москва27 ноя Вести.В Армении на протяжении нескольких лет велась активная пропаганда против России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По его мнению, именно этим обусловлено то, что в стране наблюдаются антироссийские настроения.

Я не хотел бы сейчас говорить, что элита или большинство населения поддерживают курс Пашиняна [к Европе]. Это не совсем так. Другое дело, что антироссийские настроения действительно существуют, и они увеличились. Это не случайно. В Армении с 2019-2020 годов ведется поступательная антироссийская пропаганда, и Россия обвиняется во всех там смертных и несмертных грехах. К тому же в Армении очень долго работали иностранные медиа заявил он

На фоне этого официальный Ереван продвигает идею о европейской стратегии развития, что ввергает армян в замешательство, уточняет Согомонян.

Не так, что армянское общество прямо мечтает о том, как попадет в Евросоюз. Есть некий миф, но его практического применения в сознании большинства людей нет. С другой стороны, есть результаты антироссийской пропаганды, которая проводилась много лет добавил он

Армянское общество в замешательстве, считает Виктор Согомонян. По его мнению, есть апатические настроения и ожидание того, что геополитический вопрос все-таки решится не конфликтом.