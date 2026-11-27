Профессор: Армения может занять жесткую позицию по российской базе Профессор Согомонян: Армения намерена занять жесткую позицию по российской базе

Москва27 ноя Вести.Армения может занять жесткую позицию по вопросу российского присутствия в регионе. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Президент России Владимир Путин примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна 3 декабря. В Кремле сообщили, что на переговорах будут обсуждаться вопросы европейских устремлений Армении и пребывания российской военной базы в Гюмри.

Сам этот разговор будет означать, что Армения занимает наиболее жесткую позицию по поводу российского присутствия в регионе. Это уже, по-моему, настолько крупная, такая жирная красная линия, что ее очень сложно будет перейти заявил профессор

Кроме того, это обсуждение планируется на фоне уже начатого проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity).

Вы обратите внимание, что проект TRIPP, который сейчас пытается осуществить Пашинян, — американский проект на границе с Ираном, - это уже большая проблема. И сейчас вывод российской военной базы – многозначная ситуация заявил он

По его словам, в этом случае у Москвы будут развязаны руки на те действия, которые могут позволить ей сохранить свое присутствие на Южном Кавказе.